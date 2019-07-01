Світоліна ефектно перервала серію поразок, перемігши на Вімблдоні

Перша ракетка України Еліна Світоліна змогла подолати 1/64 фіналу третього в році турніру серії Гренд Слем Вімблодону.

У матчі за вихід в 1/32 Світоліна здолала представницю Австралії Дарію Гаврілову – 7:5, 6:0.

Неочікуванно: Знову разом: Світоліна та Монфіс засвітилися на вечірці в Лондоні

Матч тривав 1 годину і 5 хвилин. За цей час українка здійснила 1 подвійну помилку і програла лише 1 гейм на своїй подачі.

Для тенісисток це був другий очний матч в цьому році (Індіан-Уеллс). В активі Світоліної перемоги в їх останніх п'яти зустрічах. На дорослому рівні Гаврілова обігравала українку тільки в 2016 році: в Мадриді і Цинциннаті, а також на Кубку Хопмана у фіналі.

Свій особистий рекорд на Вімблдоні Світоліна встановила в 2017 році – четверте коло, а Гаврілова в минулому сезоні – третій раунд.

У другому колі українка зіграє проти Маргарити Гаспарян (№61 WTA) або Анни-Лєни Фрідзам (№356 WTA).

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram