Світоліна емоційно відреагувала на скасування Вімблдону і розплакалась
Перша ракетка України Еліна Світоліна емоційно відреагувала на скасування трав'яного турніру Вімблдону.
Світоліна опублікувала відео на TikTok після заяви організаторів трав'яного "Шолома". У минулому році Еліна дійшла до півфіналу Вімблдону, де програла румунці Сімоні Халеп.
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Що відомо про Вімблдон?
- Турнір проводять з 1877 року, а останній раз його скасовували у 1945 році – 75 років тому.
- Вімблдон належить до турнірів серії Гренд Слем – найпрестижніші у календарному сезоні.
- Тенісисти змагаються упродовж 2 тижнів на трав'яному покритті.
- Найбільше титулів в одиночному розряді серед чоловіків здобув Роджер Федерер – 8. У жінок – Мартіна Навратілова, яка 9 разів перемагала у Лондоні.
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