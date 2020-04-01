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Світоліна емоційно відреагувала на скасування Вімблдону і розплакалась

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Еліна Світоліна / WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна емоційно відреагувала на скасування трав'яного турніру Вімблдону.

Світоліна опублікувала відео на TikTok після заяви організаторів трав'яного "Шолома". У минулому році Еліна дійшла до півфіналу Вімблдону, де програла румунці Сімоні Халеп.

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#mood ? #wimbledon #tennis

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Що відомо про Вімблдон?

  • Турнір проводять з 1877 року, а останній раз його скасовували у 1945 році – 75 років тому.
  • Вімблдон належить до турнірів серії Гренд Слем – найпрестижніші у календарному сезоні.
  • Тенісисти змагаються упродовж 2 тижнів на трав'яному покритті.
  • Найбільше титулів в одиночному розряді серед чоловіків здобув Роджер Федерер – 8. У жінок – Мартіна Навратілова, яка 9 разів перемагала у Лондоні.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Вімблдон Теніс Новини Спорту Спорт Еліна Світоліна
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