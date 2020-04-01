Світоліна емоційно відреагувала на скасування Вімблдону і розплакалась

Перша ракетка України Еліна Світоліна емоційно відреагувала на скасування трав'яного турніру Вімблдону.

Світоліна опублікувала відео на TikTok після заяви організаторів трав'яного "Шолома". У минулому році Еліна дійшла до півфіналу Вімблдону, де програла румунці Сімоні Халеп.

Дивіться також Світоліна запалює спокусливими танцями у TikTok – відео

Що відомо про Вімблдон?

Турнір проводять з 1877 року, а останній раз його скасовували у 1945 році – 75 років тому.

Вімблдон належить до турнірів серії Гренд Слем – найпрестижніші у календарному сезоні.

Тенісисти змагаються упродовж 2 тижнів на трав'яному покритті.

Найбільше титулів в одиночному розряді серед чоловіків здобув Роджер Федерер – 8. У жінок – Мартіна Навратілова, яка 9 разів перемагала у Лондоні.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.