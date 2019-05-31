Світоліна ганебно програла на Ролан Гаррос

Перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася у третьому колі Ролан Гаррос. Українка у двох сетах поступилася Габріньє Мугурусі.

Українка повністю провалила перший сет, програвши всі свої подачі. Натомість зуміла реалізувати лише три брейк-пойнти.

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Шанс відігратися Світоліна мала у другому сеті. Але після того, як рахунок став 3:2 на її користь, вона програла чотири наступні гейми поспіль.

Еліна Світоліна – Габріньє Мугуруса 0:2 (3:6, 3:6)

Мугуруса зіграє у 1/8 фіналу Ролан Гаррос з переможницею пари Солуан Стівенс – Полона Херцог.

Це вдруге поспіль Світоліна вилітає з Ролан Гарррос після третього кола. Найкраще досягнення українки – вихід у чвертьфінал турніру у 2015 та 2017 роках.

Щодо Мугуруси, то іспанка шостий раз поспіль зіграє в 1/8 фіналу. При цьому що у 2016 році вона виграла Ролан Гаррос.