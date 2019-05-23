Світоліна гостро відповіла шанувальникам на провокаційне запитання про свого бойфренда

Найвідоміша українська тенісистка Еліна Світоліна поспілкувалася зі своїми шанувальникам в соціальній мережі Instagram.

Одне з питань було про бойфренда Еліни Світоліної французького тенісиста Гаеля Монфіса.

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"Чи згодна ти з тим, що після того, як ти почала зустрічатися з Монфісом, то стала грати гірше?", – запитав шанувальник Еліни. "Маячня сивої кобили", – відповіла українка.

Про роман Світоліної і французького тенісиста Гаеля Монфіса стало відомо в січні 2019 року під час Australian Open. Під час матчу другого кола француз підтримував українку у її боксі разом з тренером.

Разом з Монфісом Світоліна завела спільну сторінку в Instagram, де вони публікують фото та відео. Щоб зробити свою сторінку більш популярною пара попросила знятися у ролику титулованого швейцарського тенісиста Роджера Федерера.

Після того, як Еліна оголосила про стосунки з Монфісом, їй не вдалося виграти жодного турніру. На Australian Open українка зупинилася у чвертьфіналі. На турнірі в Дубаї та Індіан-Уелсі Еліна добралася до півфіналів. Змагання у Маямі українка припинила в першому колі.

Ґрунтовий сезон українка розпочала надзвичайно невдало. У Мадриді Світоліна не подолала перше коло, а в Римі зупинилася в 1/16 фіналу. Через це Еліна опустилася на 9-е місце в рейтингу WTA. Світоліна вперше з 2014 року програла чотири матчі поспіль. Наразі українка готується до Roland Garros.