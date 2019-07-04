Світоліна і Гаспарян відіграли один з найбільш затяжних розіграшів на Вімблдоні-2019: відео

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

Українська тенісистка Еліна Світоліна та її суперниця у другому раунді Вімблдона-2019 росіянка Маргарита Гаспарян відіграли один з найбільш затяжних розіграшів на турнірі в Лондоні.

Тенісистки під час одного з розіграшів здійснили 25 ударів – це діючий рекорд в жіночій сітці змагань в поточному розіграші Вімблдона.

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Такий же за кількістю ударів розіграш провели 15-річна Корі Гауфф і Магдалена Рибарікова.

Еліна Світоліна отримала путівку до третього раунду після відмови Маргарити Гаспарян в кінцівці другої партії. Наступною суперницею українки стала Марія Саккарі з Греції.

Також Даяна Ястремська вслід за Еліною Світоліною подолала друге коло Вімблдону. На лондонських кортах українка виявилася сильнішою за Софію Кенін із США.

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Теги: Спорт Новини Спорту Еліна Світоліна Теніс
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