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Світоліна і Монфіс милим фото привітали фанатів з Новим роком

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Еліна Світоліна разом з Гаелем Монфісом

Українська тенісистка Еліна Світоліна разом з Гаелем Монфісом привітала шанувальників з Новим роком фото з Австралії.

Тенісисти поділилися новими фото з Брісбена, де відкриватимуть сезон-2020. Еліна Світоліна зіграє в рамках турніру серії Прем'єр, а Гаель Монфіс виступить на командному чемпіонаті ATP Cup.

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Bring it on, 2020 ??‍♀️??‍♂️??

Публикация от (G)ael.(E)lina.(M).(S). (@g.e.m.s.life)

Еліна Світоліна потрапила до списку найбільш титулованих тенісисток за період з 2010-го до 2019 року, вона зайняла 9 місце в списку найтитулованіших тенісисток десятиліття.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
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