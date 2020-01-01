Світоліна і Монфіс милим фото привітали фанатів з Новим роком
Українська тенісистка Еліна Світоліна разом з Гаелем Монфісом привітала шанувальників з Новим роком фото з Австралії.
Тенісисти поділилися новими фото з Брісбена, де відкриватимуть сезон-2020. Еліна Світоліна зіграє в рамках турніру серії Прем'єр, а Гаель Монфіс виступить на командному чемпіонаті ATP Cup.
Дивіться також: Світоліна показала вишуканий новорічний образ: яскраве фото
Еліна Світоліна потрапила до списку найбільш титулованих тенісисток за період з 2010-го до 2019 року, вона зайняла 9 місце в списку найтитулованіших тенісисток десятиліття.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі