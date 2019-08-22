Світоліна і Монфіс побували на вечірці в Нью-Йорку та зіграли у віртуальний теніс: відео
Українська тенісистка Еліна Світоліна і її колега-хлопець Гаель Монфіс відвідали тенісну вечірку в Нью-Йорку.
На заході, організованому в Millennium Hilton New York One UN Plaza, пара зіграла в віртуальний теніс.
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Наразі Світоліна готується до US Open. Також українка провела тренування на кортах Нью-Йорка в футболці зі Спанч Бобом, яка дуже сподобалася офіційному фотографу WTA.
Нагадаємо, Світоліна буде сіяною на US Open, як і Даяна Ястремська. Жеребкування основної сітки турніру відбудеться у четвер, 22 серпня. Початок о 19:00 за київським часом.
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