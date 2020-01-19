Світоліна і Монфіс продовжують дивувати підписників: милі фото
Зіркова пара спортсменів Еліна Світоліна та Гаель Монфіс досі ведуть спільну сторінку в інстаграмі і не припиняють дивувати фоловерів щирими фото та відео.
Відома в усьому світі українська тенісистка та її бойфренд французький тенісист у стосунках офіційно з січня 2019 року.
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Пара вирішила вести спільну сторінку в соцмережі, яку згодом закрила, чим викликала думки про розлучення. Однак згодом спортсмени відновили сторінку і пояснили це тим, що хотіли пожити для себе.
Здорово ділитися чимось з уболівальниками, але останні 2-3 тижні у нас не було якихось ідей, нам потрібен був якийсь простір тільки для нас. Ми трохи посперечалися через це і в результаті вирішили закрити сторінку,
– сказав тоді Монфіс.
Після відновлення сторінки зіркова пара більше її не видаляла і до сьогодні публікує там милі та кумедні історії з їхнього спільного життя: тренування, змагання, перельоти, подорожі, відпочинок, світські заходи. Фоловери люблять спортсменів за відкритість, щирість і відсутність страху показати себе такими які вони є.
До слова, варто зазначити, що українська тенісистка Еліна Світоліна потрапила до списку найбільш титулованих тенісисток за період з 2010 до 2019 року, вона зайняла 9 місце в списку найтитулованіших тенісисток десятиліття.
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