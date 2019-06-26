Світоліна і Монфіс знову разом: пара виклала кумедне відео та фото в Instagram

Зіркова пара тенісистів – українка Еліна Світоліна та француз Гаель Монфіс знову разом. Про це пара сповістила кумедним відео.

Про роман Світоліної й французького тенісиста Гаеля Монфіса стало відомо в січні 2019 року під час Australian Open. Під час матчу другого кола француз підтримував українку у її боксі разом з тренером. Після цього пара офіційно оголосила про стосунки. Вони навіть завели спільний Instagram. Та згодом пара видалила спільний акаунт в Instagram. Крім того, Світоліна видалила майже всі спільні з Монфісом фото зі своєї особистої сторінки в Instagram.

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Та 26 червня пара відновила цей акаунт. І виклала там доволі кумедне відео.

"Ми цілуємося, ми обіймаємо, ми пишемо, ми говоримо, ми сперечаємося, ми сміємося, ми любимо... Це ми", – підписали відео Світоліна та Монфіс.

А вже згодом вони виклали дві фотографії у сторіс.