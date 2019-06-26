Світоліна і Монфіс знову разом: пара виклала кумедне відео та фото в Instagram

82 Читать новость на русском
Світоліна та Монфіс
Світоліна та Монфіс

Зіркова пара тенісистів – українка Еліна Світоліна та француз Гаель Монфіс знову разом. Про це пара сповістила кумедним відео.

Про роман Світоліної й французького тенісиста Гаеля Монфіса стало відомо в січні 2019 року під час Australian Open. Під час матчу другого кола француз підтримував українку у її боксі разом з тренером. Після цього пара офіційно оголосила про стосунки. Вони навіть завели спільний Instagram. Та згодом пара видалила спільний акаунт в Instagram. Крім того, Світоліна видалила майже всі спільні з Монфісом фото зі своєї особистої сторінки в Instagram.

Читайте також: Чи зможе Світоліна перемогти: прогноз букмекерів на Вімблдон-2019

Та 26 червня пара відновила цей акаунт. І виклала там доволі кумедне відео.

"Ми цілуємося, ми обіймаємо, ми пишемо, ми говоримо, ми сперечаємося, ми сміємося, ми любимо... Це ми", – підписали відео Світоліна та Монфіс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We fight, We kiss, We hug, We text, We talk, We argue, We laugh, We love... That’s us ??

Допис, поширений G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

А вже згодом вони виклали дві фотографії у сторіс.

 

blog_ava
Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
сьогодні
30033
Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День в історії: 20 років тому Віталій Кличко здобув титул чемпіона WBO
сьогодні 13:09 День в історії: 20 років тому Віталій Кличко здобув титул чемпіона WBO
471
Трансфери команд УПЛ: онлайн
25 червня 15:15 Трансфери команд УПЛ: онлайн
2595
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
сьогодні 10:20 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
1217
Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
сьогодні 08:27 Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
3648
Двійник Мессі, видаючи себе за футболіста, схиляв дівчат до сексу: фото
25 червня 21:39 Двійник Мессі, видаючи себе за футболіста, схиляв дівчат до сексу: фото
3057
Новини
Більше новин
Залиште відгук