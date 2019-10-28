Світоліна і Плішкова зіграли рекордний тайбрейк в історії Підсумкового турніру

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

Перша ракетка України Еліна Світоліна стартувала з перемоги на Підсумковому турнірі WTA.

Світоліна на старті групового раунду в двох сетах обіграла другу ракетку світу Кароліну Плішкову – 7:6, 6:4.

Огляд матчу: Світоліна перемогла другу ракетку світу Плішкову на Підсумковому турнірі

У першій партії Світоліна з сьомого сетболу добила чешку на тайбрейку при рахунку 14:12. Цей тайбрейк став найтривалішим в історії WTA Finals.

Раніше рекордними в історії Підсумкового турніру були три тайбрейка, в яких було зіграно по 24 очка. У 1984 році Хелена Сукова з рахунком 13:11 обіграла Джо Д'юрі, в 1996-му Штеффі Граф була сильнішою Ліндсей Девенпорт, а в 2012-му Вікторія Азаренко з аналогічним рахунком переграла Анжелік Кербер.

Зазначимо, що іншими суперницями Світоліної в групі є Сімона Халеп та Б'янка Андреєску. До півфіналу виходять по дві тенісистки з двох груп.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Еліна Світоліна
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