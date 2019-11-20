Світоліна кинулася захищати бойфренда після його поразки в Кубку Девіса: фото

Перша ракетка України Еліна Світоліна відреагувала на критику свого бойфренда Гаеля Монфіса в Twitter.

Напередодні Гаель Монфіс першому матчі Фіналу Кубка Девіса несподівано програв 73-й ракетці світу Йосіхіто Нісіоці (5:7, 2:6).

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Після матчу в коментарях у португальського журналіста Хосе Моргадо один з уболівальників висловив сумніви в доцільності перебування Монфіса в складі збірної Франції. Відповідь Еліни Світоліної не змусила на себе чекати.

"Напевно тому, що він виграв 12 з 15 матчів в Кубку Девіса", – написала українка і нагадала фанату, що Монфіс є чинним гравцем з топ-10.

Збірна Франції за результатами жеребкування потрапила до Групи А в фіналі Кубка Девіса. У першому поєдинку Жо-Вілфрід Цонга був сильніше, ніж Ясутака Утіяма, після чого очко японській команді в матчі з Гаелем Монфісом приніс Йосіхіто Нісіока.