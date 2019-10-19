Світоліна могла отримати серйозний штраф за пропуск Кубка Кремля

44 Читать новость на русском
Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / GETTY IMAGES

Еліні Світоліній загрожував грошовий штраф за пропуск Кубка Кремля у Москві. Українська тенісистка до останнього вагалася, чи виступати на змаганнях у Росії.

До певного моменту виступ у Москві мав для Світоліної стратегічне значення. Українка боролася за потрапляння на Підсумковий турнір. Еліна вже була заявлена на Кубок Кремля, коли достроково гарантувала собі місце на Підсумковому турнірі.

Читайте також: Світоліній підкорилося чергове історичне досягнення

Таким чином, Еліна підпадала під пункт у регламенті "Пізнє зняття", яке полягає у відмові від участі в турнірі після дедлайну на відгук своєї заявки на участь.

Відповідно штраф Світоліної склав би 25 тисяч доларів, повідомляє btu.org.ua.

Також Еліна отримала б ще 50% штрафом від цієї суми за те, що відкликала б свою заявку всього за день до старту кваліфікації турніру. Таким чином, штраф українки склав би сумарно 37,5 тисячі доларів.

Виняток для травм не спрацював би, адже Світоліна в цьому сезоні вже вичерпала ліміт зняття з турнірів через медичні показники.

До слова: До всіх цих подій у мене була гарна думка про Україну, – російська тенісистка

Як Світоліна виступила в Москві?На турнірі WTA у Москві Еліна Світоліна була першою сіяною, відтак пропускала перше коло. Участь у Кубку Кремля Еліна розпочала з 1/8 фіналу.

У першому ж матчі Еліна програла представниці Росії Вероніці Кудерметовій за підсумками трьох сетів.

blog_ava
Кремль хоче визнати українців носіями російської мови: що це означає і які будуть наслідки
сьогодні
4490
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Айнтрахт" розгромив "Баєр" та загострив боротьбу за лідерство: результати 8 туру Бундесліги
сьогодні 10:06 "Айнтрахт" розгромив "Баєр" та загострив боротьбу за лідерство: результати 8 туру Бундесліги
Ігор Саджениця 117
Гвоздик – Бетербієв: відео бою
сьогодні 07:40 Гвоздик – Бетербієв: відео бою
Юрій Семенюк 965
"Гранада" перемогла та вийшла в лідери: результати та відео голів 9 туру іспанської Ла Ліги
сьогодні 09:05 "Гранада" перемогла та вийшла в лідери: результати та відео голів 9 туру іспанської Ла Ліги
Ігор Саджениця 179
Завдяки спорту я не зламався після травми, несумісної з життям, – пауерліфтер Павло Козак
18 жовтня 17:30 Завдяки спорту я не зламався після травми, несумісної з життям, – пауерліфтер Павло Козак
Станіслав Безушко 1061
Україна зіграє на Євро-2020: де купити квитки на фінальну стадію та яка ціна
15 жовтня 12:12 Україна зіграє на Євро-2020: де купити квитки на фінальну стадію та яка ціна
Михайло Гема 2769
Новини
Більше новин
Залиште відгук