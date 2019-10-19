Світоліна могла отримати серйозний штраф за пропуск Кубка Кремля

Еліні Світоліній загрожував грошовий штраф за пропуск Кубка Кремля у Москві. Українська тенісистка до останнього вагалася, чи виступати на змаганнях у Росії.

До певного моменту виступ у Москві мав для Світоліної стратегічне значення. Українка боролася за потрапляння на Підсумковий турнір. Еліна вже була заявлена на Кубок Кремля, коли достроково гарантувала собі місце на Підсумковому турнірі.

Читайте також: Світоліній підкорилося чергове історичне досягнення

Таким чином, Еліна підпадала під пункт у регламенті "Пізнє зняття", яке полягає у відмові від участі в турнірі після дедлайну на відгук своєї заявки на участь.

Відповідно штраф Світоліної склав би 25 тисяч доларів, повідомляє btu.org.ua.

Також Еліна отримала б ще 50% штрафом від цієї суми за те, що відкликала б свою заявку всього за день до старту кваліфікації турніру. Таким чином, штраф українки склав би сумарно 37,5 тисячі доларів.

Виняток для травм не спрацював би, адже Світоліна в цьому сезоні вже вичерпала ліміт зняття з турнірів через медичні показники.

До слова: До всіх цих подій у мене була гарна думка про Україну, – російська тенісистка

Як Світоліна виступила в Москві?На турнірі WTA у Москві Еліна Світоліна була першою сіяною, відтак пропускала перше коло. Участь у Кубку Кремля Еліна розпочала з 1/8 фіналу.



У першому ж матчі Еліна програла представниці Росії Вероніці Кудерметовій за підсумками трьох сетів.