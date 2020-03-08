Світоліна на турнірі в Мексиці виконала найкращий удар дня за версією WTA – відео

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала автором найкращого удару дня на турнірі WTA в Мексиці.

Світоліна розгромила 76 ракетку світу з Нідерландів Аранчу Рус (6:0, 6:1) в півфіналі турніру WTA в Монтерреї (Мексика).

Як це було Світоліна розгромила суперницю та вийшла у фінал турніру вперше у 2020 році

Удар Світоліної в першому сеті став найкращим ударом дня за версією WTA.

Відео удару дня від Еліни Свтоліної