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Світоліна на турнірі в Мексиці виконала найкращий удар дня за версією WTA – відео

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Еліна Світоліна / WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала автором найкращого удару дня на турнірі WTA в Мексиці.

Світоліна розгромила 76 ракетку світу з Нідерландів Аранчу Рус (6:0, 6:1) в півфіналі турніру WTA в Монтерреї (Мексика).

Як це було Світоліна розгромила суперницю та вийшла у фінал турніру вперше у 2020 році

Удар Світоліної в першому сеті став найкращим ударом дня за версією WTA.

Відео удару дня від Еліни Свтоліної

  • У фіналі ж у мексиканському Монтерреї Еліна Світоліна зіграє з Маріє Боузковою. Це чеська тенісистка, яка посідає 57 сходинку у рейтингу WTA (Світоліна у поточному рейтингу сьома).
  • Раніше тенісистки зустрічалися лише раз – у вересні 2019 року в китайському Гуанчжоу. Тоді чешка була сильнішою (6:3, 6:4).
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Еліна Світоліна Теніс
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