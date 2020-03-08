Світоліна на турнірі в Мексиці виконала найкращий удар дня за версією WTA – відео
Українська тенісистка Еліна Світоліна стала автором найкращого удару дня на турнірі WTA в Мексиці.
Світоліна розгромила 76 ракетку світу з Нідерландів Аранчу Рус (6:0, 6:1) в півфіналі турніру WTA в Монтерреї (Мексика).
Як це було Світоліна розгромила суперницю та вийшла у фінал турніру вперше у 2020 році
Удар Світоліної в першому сеті став найкращим ударом дня за версією WTA.
Відео удару дня від Еліни Свтоліної
- У фіналі ж у мексиканському Монтерреї Еліна Світоліна зіграє з Маріє Боузковою. Це чеська тенісистка, яка посідає 57 сходинку у рейтингу WTA (Світоліна у поточному рейтингу сьома).
- Раніше тенісистки зустрічалися лише раз – у вересні 2019 року в китайському Гуанчжоу. Тоді чешка була сильнішою (6:3, 6:4).
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