Світоліна на Вімблдоні заробила рекордний гонорар

Перша ракетка України Еліна Світоліна заробила солідний гонорар на Вімблдоні. Українка програла у півфіналі Сімоні Халеп.

Вихід в 1/2 фіналу дозволив українці заробити понад 655 тисяч євро призових. Це найбільші призові в кар'єрі Світоліної.

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Інша українка Даяна Ястремська, яка добралася до 1/8 фіналу, заробила на "Вімблдоні" 196 тисяч євро.

Леся Цуренко й Катерина Козлова покинули "Вімблдон" після першого раунду, що дозволило їм заробити по 50 тисяч євро.

Світоліна програла Халеп за підсумками двох сетів. Еліна стала першою українкою, яка зіграла у півфіналі турніру серії Гренд Слем. У свою чергу Сімона Халеп перша румунка, яка зіграє у фіналі Вімблдону.

Поєдинок за участі тенісисток відвідали зіркові гості, зокрема колишній гравець збірної Англії Девід Бекхем.