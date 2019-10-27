Світоліна назвала причину виступу в Москві

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / GETTY IMAGES

Еліна Світоліна розповіла, що вирішила виступи на Кубку Кремля, оскільки хотіла виграти титул. У цьому сезоні українці не вдалося виграти жодного турніру.

Світоліна на турнірі в Москві зачохлила ракетку в 1/8 фіналу, поступившись Вероніці Кудерметовій.

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У цьому році я не завоювала жодного титулу. У Москві я хотіла спробувати виграти трофей. Кожен турнір, на якому я граю, хочу виграти. Тому я прийняла рішення там виступити. На жаль, все не склалося так, як хотілося.

Але це був останній турнір сезону. Це завжди важко і психологічно, і фізично. Зараз я просто намагаюся думати про виступ в Шеньчжені на Підсумковому турнірі. У цей тиждень я входжу в дуже позитивному настрої,
– цитує Світоліну БТУ.

Згодом з'явилася інформація, що Світоліній загрожував грошовий штраф за пропуск Кубка Кремля у Москві.

Після невдалого виступу в Москві українка опустилася одразу на чотири місця у рейтингу WTA. Тепер Еліна лише на восьмому рядку рейтингу.

Що відомо про Підсумковий турнір?Він відбудеться у китайському Шеньджені та стане останнім для Світоліної у сезоні. Турнір стартує 27 жовтня. Півфінали відбудуться в суботу, 2 листопада, а фінал – у неділю, 3 листопада. 

Світоліна потрапила до "Пурпурної групи", де разом з нею Кароліна Плішкова, Б'янка Андреєску та Сімона Халеп.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Теніс Новини Спорту Еліна Світоліна
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