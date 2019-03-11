Світоліна не без проблем вийшла у 1/8 фіналу турніру в Індіан-Уеллсі, Козлова програла Халеп

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Світоліна не без проблем вийшла у 1/8 фіналу турніру в Індіан-Уеллсі, Козлова програла Халеп

Українка Еліна Світоліна у третьому колі турніру в американському Індіан-Уеллсі здолала представницю Австралії Дарію Гаврілову. Та простим цей матч для першої ракетки України не був. Натомість Катерина Козлова дала бій Сімоні Халеп, але програла.

Попри те, що Світоліна виграла обидва сети, ще у першому з них вона була за крок до того, щоб програти. У десятому геймі Гаврілова на своїй подачі не змогла подати на перемогу. Натомість українка з другої спроби таки реалізувала брейк-пойнт.

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Загалом тенісистки невдало грали на своїх подачах. Гаврілова реалізувала чотири брейк-пойнти. На один більше у Світоліної, що і дозволило їм виграти перший сет 7:5.

У другому сеті суперниці почергово вели у рахунку. Та все ж Світоліна зуміла довести матч до перемоги.

Еліна Світоліна – Дарія Гаврілова 2:0 (7:5, 6:4)

В 1/8 фіналу Еліна Світоліна зіграє проти Ешлі Барті.

Натомість ще одна українка – Катерина Козлова – поступилася другій ракетці світу Сімоні Халеп. При цьому 114-тя у світовому рейтингу українка дала бій румунці. У першому сеті все вирішилося на тай-брейку.

У другому сеті українка програвала 2:5, однак зуміла зрівняти рахунок. І лише поразка на власній подачі у дванадцятому геймі не дозволила знову перевести гру у тай-брейк.

Катерина Козлова – Сімона Халеп 0:2 (6:7(3), 5:7)

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Еліна Світоліна
Джерело: 24 Канал
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