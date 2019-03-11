Світоліна не могла на мене глянути: легендарний Федерер розповів, як знявся у ролику українки

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Роджер Федерер
Роджер Федерер / GETTY IMAGES

Четверта ракетка світу легендарний швейцарець Роджер Федерер розповів, як знімалося відео з Еліною Світоліною та її хлопцем Гаелем Монфісом.

Роджер Федерер розповів, що пара попросила його знятися у спільному відео, щоб збільшити кількість підписників на власній сторінці в Instagram.

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"Так, це було смішно. З чого мені почати? Це була ідея Гаеля щось зробити, щоб збільшити кількість підписників на їх загальну сторінку. Я запитав, мовляв, окей, що ти хочеш, щоб я зробив? А потім вирішили, що можемо зняти щось на зразок фотобомби.

Світоліна так нервувала, що не могла на мене навіть глянути, коли Гаель підійшов з цією пропозицією. Так що, так, це була постановка, хоча все вийшло само собою, тому що я не знав, що вони будуть говорити, вони не знали, що я буду говорити...

Гаель – відмінний хлопець, у нас виходять якісь безглузді, дурні жарти. Сподіваюся, що вони наберуть ту кількість підписників, яку хочуть", – цитує Роджера btu.org.ua.

Зазначимо, що українка Еліна Світоліна у третьому колі турніру в американському Індіан-Уеллсі здолала представницю Австралії Дарію Гаврілову.

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Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
Джерело: 24 Канал
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