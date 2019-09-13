Світоліна не змогла перемогти у другому матчі за день і покинула турнір в Китаї: відео

Українська тенісистка Еліна Світоліна у чвертьфіналі турніру в китайському Чженчжоу в завзятій боротьбі поступилася француженці Кристині Младеновіч.

Поєдинок тривав майже три години і завершився перемогою французької спортсменки в трьох сетах – 4:6, 6:4, 3:6.

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У першій партії Світоліна двічі програла на своїй подачі, що і зумовило її результат.

У другому сеті Еліні вдалося реалізувати два брейка – в результаті вона зрівняла рахунок за партіями. Однак Младеновіч дуже потужно почала третій сет, змусивши Світоліну часто помилятися. Зокрема, третя ракетка світу п'ять разів програла на своїй подачі за одну партію, хоча, в свою чергу, взяла три гейми на подачі суперниці.

Важливо зазначити, що Світоліна сьогодні проводила матч другого раунду турніру проти Юлії Путінцевої, здобувши вольову перемогу над представницею Казахстану.

Младеновіч в півфіналі турніру зустрінеться з хорваткою Петрою Мартіч.