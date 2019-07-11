Українка Еліна Світоліна не змогла вийти у фінал Вімблдону. Українка програла у півфіналі представниці Румунії Сімоні Халеп.

Еліна Світоліна – Сімона Халеп 0:2 (1:6, 3:6)

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Зустріч тенісисток на Вімблдоні стала восьмою особистою. До цього Еліна виграла чотири матчі й три програла. Також спортсменки жодного разу не грали між собою на траві, що тільки додавало інтриги.

Уже в першому геймі тенісистки дали зрозуміти, що на корті точитиметься запекла боротьба. Світоліна заробила три брейк-пойнти, але Халеп зуміла відігратися. На подачі українки Халеп також мала три брейк-пойнти й зуміла цим скористатися – 2:0.

Після цього Світоліна зробила зворотний брейк. Виявилося, що це єдиний гейм, який українці вдалося здобути в першій партії. Світоліна зуміла відіграти 5 сет-пойнтів, але румунка таки дотиснула Еліну – 6:1. Сет тривав 44 хвилини.

У другому сеті Світоліна більш успішно грала на своїй подачі, вигравши три гейми поспіль. Та на прийомі справи Еліни були набагато гірші. Перший розіграш на подачі румунки Світоліна виграла тільки у восьмому геймі. На той момент Халеп уже зробила брейк і перемагала 4:3.

Після цього Халеп захистила свою подачу й виграла матч на подачі Світоліної – 3:6.