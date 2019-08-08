Світоліна обіграла Бенчіч та зіграє у чвертьфіналі турніру в Торонто з кривдницею Ястремської

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Світоліна обіграла Бенчіч та зіграє у чвертьфіналі турніру в Торонто з кривдницею Ястремської

Перша ракетка України Еліна Світоліна зуміла подолати третє коло турніру Rogers Cup у Торонто. Тепер вона у чвертьфіналі зіграє проти Софії Кенін, яка обіграла іншу українку – Даяну Ястремську.

Першими на корт вийшли Ястремська та Кенін. Суперниці провели на корті менш як годину. Кенін реалізувала 4 з 4 своїх брейкпоинтов, а Ястремська не зуміла використати жоден з 6.

Даяна Ястремська – Софія Кенін 0:2 (2:6, 2:6)

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Натомість значно більше часу на корті провели Бенчіч та Світоліна. Матч переривали через дощ. Окрім того, українській тенісистці була потрібна допомога фізіотерапевта. У другому геймі Еліна Світоліна підвернула ногу, після чого на ліву кісточку їй наклали щільну пов'язку.

Однак це не завадило Світоліній перемогти. Українка третій рік поспіль виступить у чвертьфіналі Premier 5 в Канаді

Еліна Світоліна – Белінда Бенчіч 2:0 (6:2, 6:4)

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Теги: Новини Спорту Спорт Теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська
Джерело: 24 канал
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