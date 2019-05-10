Світоліна опублікувала фотографію з топ-гравцями "Реалу"
Українська тенісистка Еліна Світоліна після сенсаційного вильоту з турніру в Мадриді проводить час з користю.
Українка вирішила надовше затриматися в іспанській столиці, адже її хлопець Гаель Монфіс продовжував виступ на турнірі. До четверга, 9 травня.
До слова: Хлопець Світоліної драматично програв Федереру на очах українки
Світоліна ж у цей час опублікувала фото. На ній поруч з нею два гравці мадридського "Реалу" – Лука Модріч та Тоні Кроос.
Джерело: 24 канал
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