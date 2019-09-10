Світоліна опустилася на 10 місце в чемпіонській гонці WTA після US Open
Після закінчення турніру серії Великого Шолому US Open в рейтингу WTA Race відбулися зміни.
За підсумками Відкритого чемпіонату США переможниця турніру канадка Бьянка Андреєску зайняла 4-й рядок, а фіналістка американка Серена Вільямс – 5-у.
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Голландка Кікі Бертенс покинула межі топ-8 і опустилася на 9 місце. Українка Еліна Світоліна втратила одну сходинку і зараз знаходиться на 10 місці.
Спорт 24 писав, що 9 вересня оновився тенісний рейтинг WTA. Перша ракетка України Еліна Світоліна повернулася у трійку найсильніших тенісисток світу.
З результатами US Open можна ознайомитися тут.
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