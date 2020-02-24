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Світоліна опустилася на 7 сходинку в рейтингу WTA, Костюк вперше обійшла Цуренко

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Еліна Світоліна / WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна втратила одну позицію і посідає сьоме місце в оновленому за 24 лютого рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Минулого тижня українка не змогла подолати стартовий раунд турніру в Дубаї, програвши американці Дженніфер Брейді.

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Світоліну, в активі якої 4301 очко, випереджають у списку австралійка Ешлі Барті (8367), румунка Симона Халеп (6076), чешка Кароліна Плішкова (5200), Бьянка Ванесса Андреєску з Канади (4665), американка Софія Кенін (4490) і голландка Кікі Бертенс (4335).

Окремо варто відзначити прогрес Марти Костюк і Дарії Снігур, які прекрасно виступили на 60-тисячнику ITF в Каїрі. На жаль, доля звела українок за крок до фіналу, тому в матчі за титул ми побачили тільки Марту.

Костюк повертається в топ-150 і вперше в кар'єрі обходить Лесю Цуренко. Катерина Козлова втратила 10 позицій і тримається в самій кінцівці першої сотні. Даяна Ястремська повернулася в топ-25.

Українки в рейтингу WTA (станом на 24 лютого):

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська Спорт Теніс
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