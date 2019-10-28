Світоліна перемогла другу ракетку світу Плішкову на Підсумковому турнірі

Еліна Світоліна вдало розпочала захист титулу на Підсумковому турнірі в китайському Шеньчжені. У першій грі "Пурпурної групи" українка перемогла другу ракетку світу Кароліну Плішкову.

Кароліна Плішкова – Еліна Світоліна 0:2 (6:7, 4:6)

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Уже на старті поєдинку тенісистки дали зрозуміти, що битимуться за результат. Плішкова у першому ж геймі зробила брейк, але Світоліна швидко відігралася 2:2. Надалі тенісистки вдало захищали свої подачі, не дозволивши одна одній заробити бодай брейк-пойнт.

Доля сету вирішувалася на тай-брейку, де також була справжня боротьба. Світоліна відіграла один сет-пойнт у Плішкової та тільки із сьомої спроби оформила перемогу в партії.

У другій партії на корті точилася не менш драматична боротьба. Цього разу агресивніше сет розпочала українка, яка зробила брейк і повела 2:0.

Плішкова зуміла відновити паритет, але у сьомому геймі Світоліна знову відібрала подачу чешки та згодом повела 5:3. Згодом Плішкова захистила свою подачу, а Світоліна подала на матч – 6:4.

Іншими суперницями Світоліної в групі є Сімона Халеп та Б'янка Андреєску. До півфіналу виходять по дві тенісистки з двох груп.

Торік Світоліна виграла Підсумковий турнір.