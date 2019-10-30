Світоліна перемогла Халеп та гарантувала собі участь у півфіналі Підсумкового турніру

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / twitter.com/wta

Еліна Світоліна зуміла здобути другу перемогу на Підсумковому турнірі. Після перемоги над Кароліною Плішковою Світоліна перемогла 5 ракетку світу Сімону Халеп.

Сімона Халеп – Еліна Світоліна 0:2 (5:7, 3:6)

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Світоліна вдало розпочала матч, зробивши відразу брейк. Еліна повела 3:0, однак румунці вдалося виграти три поспіль гейми та вирівняти рахунок.

Здавалося, що доля партії буде вирішуватися на тай-брейку. Однак у 12 геймі Світоліна зробила брейк та виграла сет на подачі Сімони.

На старті другого сету тенісистки обмінялися брейками. У сьомому геймі Світоліна зуміла зробити ще один брейк та повела 5:3. У наступному геймі Еліна не без проблем подала на матч – 6:3.

Останній матч у групі Світоліна зіграє проти Б'янки Андреєску. Він не матиме принципового значення, адже Світоліна гарантувала собі вихід в 1/2 фіналу.

Зазначимо, що Еліна продовжила переможну серію на Підсумковому турнірі, яка тепер складає 7 матчів.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна Новини Спорту
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