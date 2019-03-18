Світоліна піднялася на 5 місце у рейтингу WTA, Цуренко та Ястремська зберегла свої позиції

В оновленому рейтингу WTA українська тенісистка Еліна Світоліна зуміла піднятися на п'яте місце. Все завдяки вдалому виступу на турнірі в Індіан-Уеллсі.

Завдяки виходу у півфінал турніру в США, українка піднялася на одну сходинку вверх. При цьому у випадку перемоги у турнірі, Світоліна могла претендувати й на другу сходинку світового рейтингу.

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Ще дві українки – Леся Цуренко та Даяна Ястремська – зберегли свої позиції у топ-100. Цуренко і надалі 28-а, а Ястремська – 37-а.

Катерині Козловій же не вистачило однієї позиції, щоб потрапити у топ-100 – вона на 101-ій позиції, піднявшись на тринадцять позицій вверх.

Натомість значне падіння у Марти Костюк. Втративши 56 позицій, вона впала одразу на 247-е місце.