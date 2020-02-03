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Світоліна піднялася на четверте місце в рейтингу WTA, Ястремська втратила п'ять позицій

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Еліна Світоліна / twitter.com/ElinaSvitolina

Жіноча тенісна асоціація оновила рейтинги тенісисток після Australian Open. Змінили місце в ньому й українки. В топ-100 залишилося лише три з них.

Еліна Світоліна не надто вдало виступила на Australian Open. Вона вилетіла у третьому колі, поступившись Гарбіньє Мугурусі (та дійшла до фіналу, де поступилася 21-літній американці Софії Кенін). Попри це, Світоліна зуміла піднятися у рейтингу на одне місце. Вона тепер на четвертій позиції.

До слова: Джокович восьмий раз у кар'єрі виграв Australian Open

Натомість Даяна Ястремська вилетіла у другому колі змагань. І опустилася в рейтингу WTA з 21-го на 26-е місце. Втратила чотири позиції й Катерина Козлова. Вона тепер на 87-у місці в рейтингу.

Катерина Завацька піднялася в рейтингу на чотири місця, але лише на 103-у місці. Продовжує падіння Леся Цуренко. Цього разу вона втратила вісім місць і посідає 128-е місце.

Щодо першої десятки рейтингу, то Ешлі Барті зберегла за собою перше місце. На друге місце піднялася румунка Сімона Халеп. Вона обійшла чешку Кароліну Плішкову, яка опустилася на третє місце. Першу п'ятірку замикає Белінда Бенчіч зі Швейцарії.

Б'янка Андреєску зберегла за собою шосте місце, на сьоме місце з п'ятнадцятого в рейтингу піднялася переможниця Australian Open Софія Кенін. На дві позиції вверх піднялася Кікі Бертенс. Серена Вільямс залишилася дев'ятою. А Наомі Осака впала аж на десяте місце (перед тим вона була четвертою)

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська
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