Світоліна піднялася на шосте місце в рейтингу WTA, Ястремська та Цуренко теж покращили позиції

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / twitter.com/WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна закінчить 2019 рік на шостій сходинці рейтингу WTA. Загалом у топ-100 буде одразу чотири українки.

Нагадаємо, Світоліна поступилася у фіналі підсумкового турніру WTA  першій ракетці світу Ешлі Барті та не змогла захистити свій титул, який виграла минулоріч. Загалом у 2019 році Світоліна не виграла жодного титулу. Хоча за вихід у фінал Підсумкового турніру виграла рекордні призові за свою кар'єру – 2,4 мільйона доларів.

Більше про це: Світоліна вперше з 2012 року не виграла жодного титулу в WTA-турі за сезон

Однак вихід у фінал турніру дозволив українці піднятися на дві позиції та посісти шосте місце в рейтингу WTA. З ним вона і зустріне Новий рік.

Покращили свої позиції й інші українки Даяна Ястремська теж піднялася на дві позиції вверх і тепер на 22-у місці в рейтингу. Леся Цуренко покращила свою позицію на один щабель – 70-е місце. 

Натомість опустилася в рейтингу Катерина Козлова. Та попри втрату одразу п'яти позицій, вона залишилася у першій сотні – 89-е місце.

Щодо другої сотні, то варто відзначити 110-е місце Катаріни Завацької (+7 позицій), 155-е місце Марти Костюк (-5 позицій) та 181-е місце Ангеліни Калініної (+8 позицій).

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Леся Цуренко
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