Світоліна піднялася у топ-25 найбільш високооплачуваних тенісисток світу: рейтинг

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

Останні успіхи на турнірах Великого шолома дозволили українці Еліні Світоліній стрімко подолати бар'єр в 15 мільйонів доларів призових.

У поточному сезоні українка заробила майже три мільйони в американській валюті (сьоме місце в WTA-турі), а в загальному рейтингу лідерів світового тенісу за сумою призових Світоліна прогресувала вже на 23-е місце, залишивши позаду Ану Іванович, Амелі Моресмо і Моніку Селеш.

Як це було: Світоліна програла Вільямс у півфіналі US Open

Третина від усіх призових за кар'єру Еліна Світоліна заробила в 2018 році, по ходу якого стала чемпіонкою Підсумкового турніру в Сінгапурі, а також виграла великі турніри в Дубаї і Римі.

Топ-10 найбільш високооплачуваних тенісисток світу:

1. Серена Вільямс (США) – $ 92,543,816
2. Вінус Вільямс (США) – $ 41,684,052
3. Марія Шарапова (Росія) – $ 38,703,609
4. Каролін Возняцкі (Данія) – $ 33,421,946
5. Сімона Халеп (Румунія) – $ 33,321,946
6. Вікторія Азаренко (Білорусь) – $ 30,347,670
7. Петра Квітова (Чехія) – $ 30,252,942
8. Анжелік Кербер (Німеччина) – $ 28,590,857
9. Світлана Кузнєцова (Росія) – $ 25,072,327
10. Гарбінє Мугуруса (Іспанія) – $ 19,171,189
...
23. Еліна Світоліна (Україна) – $ 16,085,521

Спорт 24 писав, що авторитетне американське видання Forbes опублікувало список найбільш високооплачуваних спортсменок в період з 1 червня 2018 року по 1 червня 2019-го. На дев'ятому місці в рейтингу розташувалася Еліна Світоліна.

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Теги: Спорт US Open Еліна Світоліна Теніс
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