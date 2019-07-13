Світоліна після яскравого Вімблдону повертається в Україну: фото

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

Українська тенісистка Еліна Світоліна після вдалого виступу на Вімблдоні в Лондоні повертається додому. Українка на Вімблдоні дійшла до півфіналу.

У своїх соцмережах перша ракетка України поділилася черговим яскравим фото.

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Тенісистка написала, що прийшов час відвідати Україну та запитала в підписників, що змінилося.

Як відомо, Світоліна перша українка, яка добралася до півфіналу турніру серії Гренд Слем. У півфіналі Еліна не витримала опір румунки Сімони Халеп.

Вихід в 1/2 фіналу дозволив українці заробити понад 655 тисяч євро призових. Це найбільші призові в кар'єрі Світоліної.

З понеділка завдяки яскравому виступу на Вімблдоні українська тенісистка підніметься у рейтингу WTA.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Вімблдон Еліна Світоліна
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