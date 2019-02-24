Світоліна показала "гаряче" фото в купальнику після поразки в Дубаї

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна відпочиває після двох напружених турнірів в Досі і Дубаї, де вона дійшла до півфіналів.

Світоліна у власному Instagram поділилася пікантною фотографією з басейну у вітряний день.

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Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Наша співвітчизниця вирішила залишитися в найбільшому місті ОАЕ, де вже 26 лютого на турнірі матчем проти хорвата Марина Чиліча стартує її коханець Гаель Монфіс.

Раніше Спорт 24 повідомляв, що Еліна Світоліна не змогла захистити титул на турнірі серії WTA Premier 5 в Дубаї. На стадії півфіналу вона програла швейцарці Белінді Бенчіч, яка за підсумками змагань стала чемпіонкою.

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Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
Джерело: 24 Канал
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