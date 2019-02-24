Світоліна показала "гаряче" фото в купальнику після поразки в Дубаї

Перша ракетка України Еліна Світоліна відпочиває після двох напружених турнірів в Досі і Дубаї, де вона дійшла до півфіналів.

Світоліна у власному Instagram поділилася пікантною фотографією з басейну у вітряний день.

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Наша співвітчизниця вирішила залишитися в найбільшому місті ОАЕ, де вже 26 лютого на турнірі матчем проти хорвата Марина Чиліча стартує її коханець Гаель Монфіс.

Раніше Спорт 24 повідомляв, що Еліна Світоліна не змогла захистити титул на турнірі серії WTA Premier 5 в Дубаї. На стадії півфіналу вона програла швейцарці Белінді Бенчіч, яка за підсумками змагань стала чемпіонкою.

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