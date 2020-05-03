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Світоліна показала швидкий рецепт смачних і корисних канапок: фото та відео

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Рецепти Світоліної
Рецепти Світоліної / Колаж 24 каналу

Відома в усьому світі українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла, як приготувати різні корисні канапки, використовуючи схожий набір продуктів.

Приготування спортсменка опублікувала на свої сторінці в інстаграмі, репостнувши його з тік-току, де вона з початком карантину почала активно ділитися короткими кумедними відео.

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В одному з дописів Світоліна розповіла, що тепер викладатиме корисні рецепти на своєму офіційному сайті The ES Club.

"Я рада поділитися з вами новим блогом, який буду вести з моїми кулінарними друзями. Зможу запропонувати вам прості та здорові рецепти, а також нові ідеї, як використовувати "суперфуди", – написала тенісистка.

Отже, які канапки радить спробувати Світоліна.

Хлібці з бурратою і чері (на фото):

  • хлібці
  • томати чері
  • авокадо 
  • буррата
  • сухий базилік
  • бальзамічний соус

Авокадо розтерти і намастити на хлібці, зверху покласти буррату, чері. За смаком посипати базиліком та полити бальзамічним соусом.

Буррата – це італійський м'який сир з буйволячого або коров'ячого молока та вершків. Можна замінити моцарелою чи фетою – на ваш вибір.

Хлібці з оливками та в'яленими помідорами (на фото):

  • хлібці 
  • авокадо
  • оливки без кісточок
  • в'ялені помідори
  • сухий чилі

Авокадо розтерти і намастити на хлібці. Оливки, помідори змішати у блендері та покласти зверху авокадо. Притрусити чилі та за смаком покласти помідори зверху.

тости світоліна канапки
Канапки за рецептом Світоліної / Фото The ES Club.

Тости з оливками та в'яленими помідорами (на відео):

  • тости
  • оливки без кісточок
  • в'ялені помідори
  • сік лимона
  • оливкова олія
  • суха петрушка
  • сухий базилік
  • сухе орегано

Хліб підсмажити на пательні або в тостері. В блендері змішати оливки, помідори і трішки оливкової олії, туди ж за смаком додати сухі чилі, базилік, петрушку та орегано. Сіль – за смаком. Намастити суміш на тости.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cooking in style ‍check out my fav tapenade recipe. Link in bio #tiktok #dance #cooking

A post shared by Elina Svitolina (@elisvitolina) on

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Автор: Катерина Козачинська
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Смачно Здорове харчування Новини Спорту Еліна Світоліна Спорт
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