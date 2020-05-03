Світоліна показала швидкий рецепт смачних і корисних канапок: фото та відео
Відома в усьому світі українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла, як приготувати різні корисні канапки, використовуючи схожий набір продуктів.
Приготування спортсменка опублікувала на свої сторінці в інстаграмі, репостнувши його з тік-току, де вона з початком карантину почала активно ділитися короткими кумедними відео.
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В одному з дописів Світоліна розповіла, що тепер викладатиме корисні рецепти на своєму офіційному сайті The ES Club.
"Я рада поділитися з вами новим блогом, який буду вести з моїми кулінарними друзями. Зможу запропонувати вам прості та здорові рецепти, а також нові ідеї, як використовувати "суперфуди", – написала тенісистка.
Отже, які канапки радить спробувати Світоліна.
Хлібці з бурратою і чері (на фото):
- хлібці
- томати чері
- авокадо
- буррата
- сухий базилік
- бальзамічний соус
Авокадо розтерти і намастити на хлібці, зверху покласти буррату, чері. За смаком посипати базиліком та полити бальзамічним соусом.
Буррата – це італійський м'який сир з буйволячого або коров'ячого молока та вершків. Можна замінити моцарелою чи фетою – на ваш вибір.
Хлібці з оливками та в'яленими помідорами (на фото):
- хлібці
- авокадо
- оливки без кісточок
- в'ялені помідори
- сухий чилі
Авокадо розтерти і намастити на хлібці. Оливки, помідори змішати у блендері та покласти зверху авокадо. Притрусити чилі та за смаком покласти помідори зверху.
Канапки за рецептом Світоліної / Фото The ES Club.
Тости з оливками та в'яленими помідорами (на відео):
- тости
- оливки без кісточок
- в'ялені помідори
- сік лимона
- оливкова олія
- суха петрушка
- сухий базилік
- сухе орегано
Хліб підсмажити на пательні або в тостері. В блендері змішати оливки, помідори і трішки оливкової олії, туди ж за смаком додати сухі чилі, базилік, петрушку та орегано. Сіль – за смаком. Намастити суміш на тости.
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