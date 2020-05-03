Світоліна показала швидкий рецепт смачних і корисних канапок: фото та відео

Відома в усьому світі українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла, як приготувати різні корисні канапки, використовуючи схожий набір продуктів.

Приготування спортсменка опублікувала на свої сторінці в інстаграмі, репостнувши його з тік-току, де вона з початком карантину почала активно ділитися короткими кумедними відео.

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В одному з дописів Світоліна розповіла, що тепер викладатиме корисні рецепти на своєму офіційному сайті The ES Club.

"Я рада поділитися з вами новим блогом, який буду вести з моїми кулінарними друзями. Зможу запропонувати вам прості та здорові рецепти, а також нові ідеї, як використовувати "суперфуди", – написала тенісистка.

Отже, які канапки радить спробувати Світоліна.

Хлібці з бурратою і чері (на фото):

хлібці

томати чері

авокадо

буррата

сухий базилік

бальзамічний соус

Авокадо розтерти і намастити на хлібці, зверху покласти буррату, чері. За смаком посипати базиліком та полити бальзамічним соусом.

Буррата – це італійський м'який сир з буйволячого або коров'ячого молока та вершків. Можна замінити моцарелою чи фетою – на ваш вибір.

Хлібці з оливками та в'яленими помідорами (на фото):

хлібці

авокадо

оливки без кісточок

в'ялені помідори

сухий чилі

Авокадо розтерти і намастити на хлібці. Оливки, помідори змішати у блендері та покласти зверху авокадо. Притрусити чилі та за смаком покласти помідори зверху.



Канапки за рецептом Світоліної / Фото The ES Club.

Тости з оливками та в'яленими помідорами (на відео):

тости

оливки без кісточок

в'ялені помідори

сік лимона

оливкова олія

суха петрушка

сухий базилік

сухе орегано

Хліб підсмажити на пательні або в тостері. В блендері змішати оливки, помідори і трішки оливкової олії, туди ж за смаком додати сухі чилі, базилік, петрушку та орегано. Сіль – за смаком. Намастити суміш на тости.

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