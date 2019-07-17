Світоліна показала своєму французькому бойфренду Київ: фото

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна повернулася у Київ після успішного Вімблдону. Еліна зупинилася за крок до фінального матчу.

Перша ракетка України та її французький бойфренд Гаель Монфіс проводять тиждень після Вімблдону в Україні.

Читайте також: Жіночий теніс в Україні переживає пік: молоді українки підкорюють світ

У вівторок, 16-го липня, вони побували на площі Незалежності в Києві. Фото вони опублікували на спільній сторінці в Instagram.

Раніше тенісистка на запрошення Володимира Кличка відвідала "Школу успіху" його з братом організації Klitschko Foundation. Також сьома ракетка світу побувала у рідному місті – Одесі.

Світоліна на Вімблдоні добралася до півфіналу, в якому поступилася майбутній чемпіонці Сімоні Халеп. Світоліна стала першою українкою, яка добралася до півфіналу турніру серії Гренд Слем.

Вихід в 1/2 фіналу дозволив українці заробити понад 655 тисяч євро призових . Це найбільші призові в кар'єрі Світоліної.