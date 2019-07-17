Світоліна показала своєму французькому бойфренду Київ: фото

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Еліна Світоліна та Гаель Монфіс
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс / Фото з відкритих джерел

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна повернулася у Київ після успішного Вімблдону. Еліна зупинилася за крок до фінального матчу.

Перша ракетка України та її французький бойфренд Гаель Монфіс проводять тиждень після Вімблдону в Україні.

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У вівторок, 16-го липня, вони побували на площі Незалежності в Києві. Фото вони опублікували на спільній сторінці в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pryvit from Kyiv ??

Допис, поширений G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

Раніше тенісистка на запрошення Володимира Кличка відвідала "Школу успіху" його з братом організації Klitschko Foundation. Також сьома ракетка світу побувала у рідному місті – Одесі.

Світоліна на Вімблдоні добралася до півфіналу, в якому поступилася майбутній чемпіонці Сімоні Халеп. Світоліна стала першою українкою, яка добралася до півфіналу турніру серії Гренд Слем.

Вихід в 1/2 фіналу дозволив українці заробити понад 655 тисяч євро призових. Це найбільші призові в кар'єрі Світоліної.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Еліна Світоліна
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