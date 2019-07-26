Світоліна показала відео з тренування в залі

66 Читать новость на русском
Світоліна показала відео з тренування в залі

Українська тенісистка Еліна Світоліна готується до нових турнірів. Вона багато часу проводить у залі, підвищуючи свою фізичну міць.

Всі вправи на відео Еліна Світоліна робить за TRX. Та й саме відео підписано як TRX workout.

Читайте також: Світоліна залишилася у топ-10 рейтингу WTA, ще три українки у топ-100

Історія TRXЗаняття TRX з'явилися в кінці 90-х і були придумані американським піхотинцем Ренді Хетріком. Він з метою підтримки себе у формі займався на "обладнанні", яке було наявними під рукою: пояса для кімоно, канатів та нейлонових стрічок. Інші піхотинці приєдналися до винахідника, пізніше заняття набули популярності: так з'явився TRX, який означає Total Body Resistance. Класичні шматяні петлі з'явилися пізніше, вже на початку 2000-х. 

 

blog_ava
Парламентські вибори 2019: за кого та як голосували в областях України
сьогодні
21612
Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
ФІФА зняла емоційний фільм про переможний для збірної України чемпіонат світу в Польщі: відео
сьогодні 17:19 ФІФА зняла емоційний фільм про переможний для збірної України чемпіонат світу в Польщі: відео
941
Трансфери команд УПЛ: онлайн
24 липня 18:35 Трансфери команд УПЛ: онлайн
10094
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
25 липня 21:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
5453
Статистика "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів
сьогодні 13:48 Статистика "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів
332
Українець Яремчук забив два голи та віддав два паси у матчі Ліги Європи: відео
25 липня 23:13 Українець Яремчук забив два голи та віддав два паси у матчі Ліги Європи: відео
1081
Новини
Більше новин
Залиште відгук