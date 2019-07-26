Світоліна показала відео з тренування в залі

Українська тенісистка Еліна Світоліна готується до нових турнірів. Вона багато часу проводить у залі, підвищуючи свою фізичну міць.

Всі вправи на відео Еліна Світоліна робить за TRX. Та й саме відео підписано як TRX workout.

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Історія TRXЗаняття TRX з'явилися в кінці 90-х і були придумані американським піхотинцем Ренді Хетріком. Він з метою підтримки себе у формі займався на "обладнанні", яке було наявними під рукою: пояса для кімоно, канатів та нейлонових стрічок. Інші піхотинці приєдналися до винахідника, пізніше заняття набули популярності: так з'явився TRX, який означає Total Body Resistance. Класичні шматяні петлі з'явилися пізніше, вже на початку 2000-х.