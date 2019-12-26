Світоліна показала вишуканий новорічний образ: яскраве фото
Відома в усьому світі українська тенісистка Еліна Світоліна показала святковий образ.
Спортсменка опублікувала фото на своїй сторінці в інстаграмі.
Читайте також: Українські спортсменки Бех-Романчук та Різатдінова знялися для еротичного календаря
На світлині тенісистка позує у вишуканій вечірній сукні та яскравих туфлях-човниках червоного кольору. Образ добре підкреслює підтягнуту спортивну фігуру Еліни.
Святковий настрій,
– підписала фото Світоліна.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі