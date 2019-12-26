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Світоліна показала вишуканий новорічний образ: яскраве фото

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Еліна Світоліна / Elle

Відома в усьому світі українська тенісистка Еліна Світоліна показала святковий образ.

Спортсменка опублікувала фото на своїй сторінці в інстаграмі.

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На світлині тенісистка позує у вишуканій вечірній сукні та яскравих туфлях-човниках червоного кольору. Образ добре підкреслює підтягнуту спортивну фігуру Еліни.

Святковий настрій,
– підписала фото Світоліна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festive mood

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

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Автор: Северин Трач
Теги: Новини Спорту Спорт Новини України Еліна Світоліна Теніс Стиль і мода
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