24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Світоліна показала, як правильно потрібно качати прес вдома: відео

- Читать новость на русском
Еліна Світоліна / WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася порадою, як підтримувати себе у формі в домашніх умовах. Еліна Світоліна опублікувала в соцмережах ще одну добірку вправ для core-тренувань.

В даному випадку вона показала одну з вправ, якою займається 50 секунд з 10-секундною перервою. На першому рівні робляться три підходи, на другому – 5/6. На третьому – 8 підходів.

Дивіться також Ефективні тренування для ніг від Еліни Світоліної: відео


Еліна Світоліна взяла участь у трьох челенджах на підтримку людей із коронавірусом. До цього Світоліна поділилась з усіма, як вміє жонглювати рулоном туалетного паперу тенісною ракеткою у челенджі "Залишайся вдома".

Також спортсменка взяла участь у танцювальному челенджі Vibe Challenge Tik Tok, де учасник під певну музику повинен енергійно рухати руками і ногами, а під кінець завмерти. Ще один челендж "Тренуйся вдома – грай за весь світ" спортсменка підтримала у інстаграмі.

Додамо, що через пандемію коронавірусу були скасовані усі тенісні турніри до червня.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Еліна Світоліна Теніс
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 12:18 Помер Іван Вакарчук – науковець, ексміністр освіти, батько співака
Новини України 10623
сьогодні , 09:01 Син легендарного футболіста "Мілана" вилікувався від коронавіруса
Футбол 290
сьогодні , 09:43 Ломаченко буде допомагати росіянину готуватися до поєдинку проти Мейвезера
Бокс 5482
сьогодні , 10:17 Президент УЄФА Чеферін пригрозив Бельгії виключенням з єврокубків – причина
Футбол 361
сьогодні , 10:56 13 з 36 німецьких футбольних клубів збанкрутують у травні і червні, якщо сезон не відновлять
Футбол 374
сьогодні , 12:05 УЄФА привітав "Шахтар" з днем народження, згадавши найкращі голи "гірників": відео
Футбол 165
сьогодні , 11:47 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
Лікування 181003
сьогодні , 08:20 Усик назвав нову дату бою з Чісорою, футбол планують відновити у травні: новини спорту 3 квітня
Інші види спорту 660
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:39 Світоліна показала, як правильно потрібно качати прес вдома: відео
Юрій Семенюк
сьогодні 12:05 УЄФА привітав "Шахтар" з днем народження, згадавши найкращі голи "гірників": відео
Юрій Семенюк
3 квітня 19:37 Володимир Кличко розповів, що допомагає йому справитися з карантином
Ігор Саджениця
3 квітня 15:40 Новий законопроєкт – це просто жах: біатлоністка Підгрушна про зміни у фінансуванні
Софія Кулай
3 квітня 15:27 Бій Усик – Чісора перенесли: боксер назвав нову дату
Ігор Саджениця

Новини
Більше новин
Залиште відгук