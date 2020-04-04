Світоліна показала, як правильно потрібно качати прес вдома: відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася порадою, як підтримувати себе у формі в домашніх умовах. Еліна Світоліна опублікувала в соцмережах ще одну добірку вправ для core-тренувань.

В даному випадку вона показала одну з вправ, якою займається 50 секунд з 10-секундною перервою. На першому рівні робляться три підходи, на другому – 5/6. На третьому – 8 підходів.

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Еліна Світоліна взяла участь у трьох челенджах на підтримку людей із коронавірусом. До цього Світоліна поділилась з усіма, як вміє жонглювати рулоном туалетного паперу тенісною ракеткою у челенджі "Залишайся вдома".

Також спортсменка взяла участь у танцювальному челенджі Vibe Challenge Tik Tok, де учасник під певну музику повинен енергійно рухати руками і ногами, а під кінець завмерти. Ще один челендж "Тренуйся вдома – грай за весь світ" спортсменка підтримала у інстаграмі.

Додамо, що через пандемію коронавірусу були скасовані усі тенісні турніри до червня.

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