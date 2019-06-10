Світоліна покращила позицію у рейтингу WTA попри поразку на Ролан Гаррос

Опублікований свіжий рейтинг WTA за результатами минулого ігрового тижня. Декілька українських тенісисток суттєво покращили свої позиції.

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася на 7-е місце з 9-го, хоча вилетіла з Ролан Гаррос в третьому раунді.

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П'ять позицій втратила Леся Цуренко, яка тепер 32-а. На 35 місці Даяна Ястремська, яка відкотилася на 3 позиції.

Краще за всіх з українок просунулася у топ-листі Марта Костюк – відразу на 28 позицій (178). На шість позицій піднялася Ангеліна Калініна (145), Катерина Завацька – на 13 місць (189).

З особистим рекордом відкрила тиждень Дарія Лопатецька – 222-е місце (+8 місць). Уперше в цьому році місце в рейтингу WTA отримала Вікторія Дьома (819-е місце), яка дебютувала на турнірі ITF.

Надалі очолює рейтинг Наомі Осака з Японії. На другу позицію піднялася австралійка Ешлі Барті, яка сенсаційно виграла Ролан Гаррос.