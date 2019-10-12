Світоліна поспілкувалася з уболівальниками: Відпочинемо в труні

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / wtatennis.com

Титулована українська тенісистка Еліна Світоліна поспілкувалася з прихильниками у своєму інстаграмі. Еліна опублікувала ряд відповідей на запитання.

Улюблений сніданок?

Млинці

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Боїшся лоскотання?

Дуже сильно

Улюблене українське місто?

Одеса

Яке твоє прізвисько для Гаеля?

Coconut

Улюблений снек?

Попкорн

Улюблений вид спорту крім тенісу?

Футбол

Улюблений смак морозива?

Солена карамель

Поточне шоу Netflix?

Джек Вайтхолл: Подорожі з моїм батьком

Чи любиш ти Рим?

Люблю

Будеш вболівати за збірну України сьогодні (11 жовтня, – Спорт24)

Звісно

Улюблена річ про Лондон?

Все

Чого ти хочеш досягти?

Щастя

Який ваш улюблений фільм?

Престиж

Найкраща цитата?

Відпочинемо в труні

Улюблений мультиплікаційний персонаж?

Спіді Гонзалес

Чи заробляє більшість тенісистів достатньо грошей на пенсію? Чи вони повинні отримати роботу після завершення кар’єри?

Залежить від їхнього рейтингу та скільки років ти був у турі (також скільки років ти хочеш жити добре). Більшість працюють після також…

Які у вас плани після закінчення кар’єри?

Працювати більше у своєму фонді, тренувати дітей

Як Гаель запросив тебе на перше побачення?

Хочеш завтра пообідати зі мною в Парижі?

Яка твоя найбільша мотивація?

Трофеї

 

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Еліна Світоліна
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