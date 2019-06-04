Світоліна постала в новому гарячому образі: яскраві фото
Знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна, яка у світовому рейтингу WTA посідає 9-у позицію, постала в новому образі.
Українка, яка минулого тижня зачохлила ракетку на престижному турнірі Roland Garros у Франції, на своїй сторінці в Instagram опублікувала відразу декілька нових світлин.
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Українка з'явилася в новому для себе образі. Еліна сфотографувалася з прекрасною зачіскою та професійним макіяжем.
Світоліна позувала на балконі у рваних джинсах і темній футболці.
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