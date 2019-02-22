Світоліна поступилася у драматичному півфіналі турніру в Дубаї та не захистила титул

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / DDF Tennis

Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла вийти у фінал турніру WTA Premier 5 в Дубаї. Українка в півфінальній зустрічі програла швейцарці Белінді Бенчіч.

Еліна Світоліна – Белінда Бенчіч 1:2 (2:6, 6:3, 6:7)

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Матч тривав рівно 2 години та завершився з рахунком 2:6, 6:3, 6:7 на користь швейцарської тенісистки.

За цей час українка виконала 7 подач навиліт, допустила стільки ж подвійних помилок, а також реалізувала 4 брейк-поінти. Її суперниця, яка займає 45 місце в рейтингу, зробила 4 ейси, 5 разів помилилася при введенні м'яча в гру і виграла 5 геймів на прийомі. У вирішальній партії Світоліна не змогла подати на матч за рахунку 5:3, поступившись гейм під "0".

У фіналі суперницею Бенчіч стане чешка Петра Квітова, яка в іншому півфіналі перемогла одну з головних сенсацій турніру, представницю Тайваню Су-Вей Се – 3:6, 6:2, 6:4.

Спорт 24 писав, що українка Світоліна стала автором удару дня після затяжного розіграшу в чвертьфіналі турніру в Дубаї проти іспанки Карли Суарес-Наварро.

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Теги: Новини Спорту Спорт Теніс Еліна Світоліна
Джерело: 24 Канал
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