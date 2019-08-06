Світоліна потрапила в топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменок за версією Forbes

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

Авторитетне американське видання Forbes опублікувало список найбільш високооплачуваних спортсменок в період з 1 червня 2018 року по 1 червня 2019-го.

На дев'ятому місці в рейтингу розташувалася перша ракетка України Еліна Світоліна, яка за цей час заробила 6,1 мільйона доларів.

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Цікаво, що в топ-десятку спортсменок потрапили виключно представниці тенісу.

  1. Серена Вільямс (США) – 29,2 млн доларів (реклама – 25 млн);
  2. Наомі Осака (Японія) – 24,3 млн (реклама – 16 млн);
  3. Анжелік Кербер (Німеччина) – 11,8 млн (реклама – 6,5 млн);
  4. Сімона Халеп (Румунія) – 10,2 млн (реклама – 4 млн);
  5. Слоан Стівенс (США) – 9,6 млн (реклама – 5,5 млн);
  6. Каролін Возняцкі (Данія) – 7,5 (реклама – 4 млн);
  7. Марія Шарапова (Росія) – 7 млн ​​(реклама – 6 млн);
  8. Кароліна Плішкова (Чехія) – 6,3 млн (реклама – 1,7 млн);
  9. Еліна Світоліна (Україна) – 6,1 млн (реклама – 1,5 млн);
  10. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – 5,9 млн (реклама – 3,5 млн);
  11. Вінус Вільямс (США) – 5,9 млн (реклама – 5 млн).

Спорт 24 писав, що Еліна Світоліна перебуває у романтичних стосунках з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Вона розповіла з чого почався їх роман, чому для неї краще зустрічатися зі спортсменом та про найромантичніше побачення.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Еліна Світоліна
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