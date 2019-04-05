Світоліна поверне одну позицію у світовому рейтингу WTA

У поєдинках третього кола на грунтовому турнірі серії Прем'єр у Чарльстоні нідерландська тенісистка Кікі Бертенс (6 WTA) поступилася Маріє Саккарі (50 WTA) з Греції.

Таким чином, Бертенс не змогла захистити торішню перемогу в Чарльстоні і в світовому рейтингу втратить 410 очок, що опустити її на сьому позицію.

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У свою чергу, сьома ракетка світу в поточному рейтингу українка Еліна Світоліна підніметься на одну сходинку, і з 8 квітня стане шостою.

А вже у понеділок, 22 квітня Еліна Світоліна візьме участь у виставковому турнірі в німецькому Штутгарті. Крім українки на цьому турнірі візьмуть участь Вікторія Азаренко, Каролін Гарсія, Белінда Бенчіч, Ван Цян і Лаура Зігемунд.

Перша ракетка України Еліна Світоліна наразі відновлюється після травми, з якою боролася протягом останнього місяця. Еліна оголосила про паузу у виступах.

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