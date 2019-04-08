Світоліна повернула одну позицію в рейтингу WTA, Козлова знову здійснила стрибок

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

Українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася на шосте місце в оновленому рейтингу WTA від 8 квітня. Вона змістила на одну сходинку вниз Кікі Бертенс з Нідерландів.

Наразі Еліна Світоліна через травму взяла паузу у виступах. Українка повернеться на корт 22 квітня, взявши участь в грунтовому виставковому турнірі в німецькому Штутгарті.

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Леся Цуренко не поміняла свою 26-у позицію, рівно як і Даяна Ястремська (37). Відразу на 7 позицій вгору піднялася Катерина Козлова, яка стрибнула на 92 місце рейтингу.

Поза топ-100 на дві позиції покращилася Ангеліна Калініна (123), а ось Катаріна Завацька опустила нижче на чотири рядки (177).

Лідером рейтингу WTA залишилася японка Наомі Осака. Друге місце займає румунка Сімона Халеп, а третє – чешка Петра Квітова.

Українки в топ-200 рейтингу WTA (від 8 квітня)

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Теги: Спорт Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська Новини Спорту Теніс
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