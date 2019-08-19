Світоліна повернулася у топ-5 світового рейтингу WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна знову займає місце у топ-5 світового рейтингу. Вона піднялася одразу на дві позиції вверх.

Загалом у топ-10 світового рейтингу лише три зміни. Окрім Світоліної, піднялася вверх і Медісон Кіз, яка повернулася у першу десятку.

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Натомість Кікі Бертенс, яка і була до цього на п'ятій позиції, опустилася на сьоме місце.

Лідерство продовжує утримувати Наомі Осака.