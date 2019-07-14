Світоліна повернулася в Україну: сонячне фото з Одеси
Відома в усьому світі українська тенісистка Еліна Світоліна повернулася в Україну з Лондона після вдалого виступу на Вімблдоні.
На свої сторінці в Instagram вона опублікувала фото зі свого рідного міста Одеси.
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Туди тенісистка приїхала, також аби відвідати десятий ювілейний Одеський міжнародний кінофестиваль.
Щаслива відвідати рідне місто та відсвяткувати 10-річчя Одеського міжнародного кінофестивалю разом з відомими кінодіячами Кетрін Денев, Роуз МакГоуен та багатьма іншими!
До зустрічі в Одесі!
– написала Світоліна.
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Джерело: 24 канал
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