Світоліна повернулася в Україну: сонячне фото з Одеси

Щаслива відвідати рідне місто та відсвяткувати 10-річчя Одеського міжнародного кінофестивалю разом з відомими кінодіячами Кетрін Денев, Роуз МакГоуен та багатьма іншими! До зустрічі в Одесі! ?️ I’m happy to come to my hometown and visit the 10th Odesa Internetional Film Festival meeting there film world stars Catherine Deneuve, Rose McGowan and attending the brightest party of the season! @odesa_film_festival @viktoriya_tigipko

A post shared by Elina Svitolina (@elisvitolina) on Jul 14, 2019 at 2:48am PDT