Світоліна повертається у топ-5 рейтингу WTA

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

Українська тенісистка Еліна Світоліна забезпечить собі п'яту сходинку в рейтингу WTA за підсумками турніру в Цинциннаті. На цей момент Еліна обіймає сьому позицію.

Прогресу Світоліної у рейтингу WTA посприяло те, що вона виграла свій стартовий матч на змаганнях у США проти бельгійки Еліз Мертенс.

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Еліна впевнено розгромила 23-річну бельгійську тенісистку у двох сетах. Усього поєдинок тривав трішки більше, аніж годину.

В 1/8 фіналу 24-річна Еліна Світоліна зустрінеться з переможцем пари Софія Кенін – Заріна Діяс. Фавориткою матчу є Кенін.

Востаннє Світоліна посідала 5-е місце в рейтингу WTA в березні після турніру Індіан-Уеллс, де вона дійшла до півфіналу.

На 7-у позицію Еліна повернулася завдяки виходу у півфінал Вімблдону. Це дозволило їй обійти німкеню Анжелік Кербер. Окрім того, Еліна стала першою українкою, яка зіграла у півфіналі турнірів серії Гренд Слем.

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Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна Новини Спорту
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