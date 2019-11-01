Світоліна повторила рекорд легендарної Вільямс на Підсумковому турнірі

Еліна Світоліна на Підсумковому турнірі в Шеньчжені повторила рекорд американської тенісистки Серени Вільямс. Українка вийшла до півфіналу, не програвши жодного сету.

Еліна стала першою тенісисткою за шість років, якій вдалося вийти у півфінал без програних сетів.

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Останньою аналогічне досягнення підкорялося Серені Вільямс. У 2013 році легендарна американка не віддала жодного сету в матчах з Анжелік Кербер, Агнешкою Радванською і Петрою Квітовою. У підсумку Серена виграла турнір у 2013 році.

Еліна Світоліна у 2019 році виграла три матчі в групі, здолавши Кароліну Плішкову, Сімону Халеп та Софію Кенін. У двох поєдинках Світоліна була близькою, щоб програти сет.

Зокрема, Плішкову та Кенін Еліна дотиснула на тай-брейку.

Також Світоліна продовжила переможу серію на Підсумковому турнірі до 8 поєдинків. Торік Еліна виграла турнір, здобувши перемоги в 5 поєдинках.