Світоліна познайомила свого нового бойфренда з батьком

Перша ракетка України Еліна Світоліна зустрічається з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. І їхні стосунки стрімко розвиваються.

Світоліна разом з Монфісом відвідала розважальну програму "Шоуто на Слави" в Болгарії і заявила, що вже познайомила бойфренда з батьком.

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Гаель познайомився з моїм татом. Він завжди дивиться його матчі. Те, що ми обидва тенісисти, для відносин це навіть легше. Тому що ми зустрічаємося на одних і тих же турнірах, у нас є багато спільного, ми можемо разом тренуватися. Він підтримує мене, а я намагаюся підтримати його. Сезон довгий, у нас будуть злети і падіння, ми повинні бути готові до цього. Ми завжди добре проводимо час, іноді ми тренуємося разом,

– розповіла Світоліна.

Наразі Еліна Світоліна, попри травму, готується до турніру WTA в катарській Досі, який відбудеться вже з 11-го до 16 лютого. Спочатку Світоліна була заявлена на участь в турнірі, проте отримала wildcard від організаторів, що дає право на виступ в основній сітці.

Спорт 24 писав, що Світоліна відмовилися виступати за збірну України в матчах Кубка Федерації в польській Зеленій Гурі. Причиною відмови стали фінансові умови, які висунув агент тенісисток Стефан Гуров.

Згодом Еліна Світоліна у своєму Facebook-аккаунті опублікувала звернення, в якому написала про травму, як головну причину відмови грати за збірну України.

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