Світоліна привітала Зінченка та "Манчестер Сіті" з перемогою у чемпіонаті Англії: фото

Українська тенісистка Еліна Світоліна не залишалася осторонь після перемоги "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка у чемпіонаті Англії.

До слова: Зінченко отримав високу оцінку за чемпіонський матч "Манчестер Сіті"

У себе в Instagram Stories Світоліна опублікувала фотографію Зінченка та тренера "Манчестер Сіті" Пепа Гвардіоли. "Звірі", – підписала фотографію тенісистка.

Хоча сама Еліна Світоліна до цього не втратила нагоди сфотографуватися з гравцями мадридського "Реалу". Але "вершковим" це не надто допомогло – клуб зазнав поразки у чемпіонаті Іспанії.

Як це було: "Реал" зазнав 11 поразки у чемпіонаті, пропустивши три голи від "Реал Сосьєдад"

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" в останньому турі чемпіонату Англії розгромив на виїзді "Брайтон" та захистив чемпіонський титул.