Світоліна про виступ на турнірі в Росії: У кожному матчі відстоюю прапор України

Еліна Світоліна прокоментувала участь у Кубку Кремля, який у жовтні відбувся у Москві. Еліна пояснила, чому журналісти та вболівальники не повинні критикувати її за виступ у Росії.

Світоліна заявила, що в кожному поєдинку представляє Україну та український прапор.

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Тому що коли я приїжджаю туди, то представляю Україну. Якщо виграю цей турнір або просто там граю, то в кожному матчі відстоюю прапор України. Я захищаю Україну тим, що роблю найкраще, – грою в теніс,

– сказала Світоліна в інтерв'ю tribuna.com.

Також перша ракетка України поділилася думкою, чому українські вболівальники різко реагують на політичні висловлювання спортсменів. За словами Світоліної, причини криється у тому, що спортсмени – публічні люди й фанати шукають шансу за щось зачепитися.

У нас шукають те, за що можна зачепитися. Це не дуже хороший варіант. Нас запитують, ми щось відповідаємо й тоді вивуджують те, що їм потрібно, намагаються щось знайти. Ломаченко, Усик, я, інші – ми всі виступаємо під прапором України. З нашим ім'ям завжди асоціюється синьо-жовтий прапор.



Не думаю, що потрібно ще щось пояснювати. Пояснювати, що ми проти чогось або не любимо Україну, щось не те робимо або не живемо в Україні. Всі намагаються за щось зачепитися. Ми завжди виступаємо за країну. У мене було дуже багато пропозицій з інших країн, у кожного вони були. Не бачу сенсу гнобити нас з цього боку,

– резюмувала українка.

У жовтні в 1/8 фіналу турніру в Москві Світоліна програла Анастасії Кудерметовій.

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Українка завершила сезон на 6-й сходинці рейтингу WTA. У 2019 році 25-річна українка заробила понад 6 мільйонів доларів призових.

У 2019 році Світоліна 5 разів зупинялася за крок від фіналу (Доха, Дубай, Індіан-Уеллс, Вімблдон і US Open). 3 листопада українка програла фінал Підсумкового турніру.